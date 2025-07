Semifinais do Futebol Amador de Brusque começam neste domingo

As semifinais do Campeonato de Futebol Amador de Brusque começam neste domingo, 13, com os dois jogos de ida. Mecânica do Japa e Santos Dumont se enfrentam às 15h15 no Reinoldo Verwiebe, o Campo do Sete de Setembro, no bairro Zantão; e Santa Cruz e Abresc jogam às 9h45, no Campo da Limeira.

Tradição em campo

Na tarde desta quinta-feira, 10, jogadores, treinadores e dirigentes estiveram em evento aberto à imprensa no patrocinador oficial do campeonato, promovendo a reta final da competição. Jogador do Santos Dumont, Marcelo Dell’Agnolo relata que a formação do elenco reúne atletas amadores criados no clube junto com ex-profissionais.

“A gente tem o maior orgulho de representar uma camisa como a do Santos Dumont, um time com mais de 60 anos de história na cidade. (…) A gente traz um pouco do pessoal que vem da base do Santos Dumont, que tem esse trabalho de escolinhas muito forte. Eu, por exemplo, sou cria do Santos Dumont desde os 10 anos.”

Atual vice-campeão

O Mecânica do Japa é o atual vice-campeão. A equipe comandada por Agenor Cipriano chega reforçada e quer um final diferente do ocorrido em 2024.

“Trabalhar, se trabalha pouco, é mais o que se vê na hora. Mas nossa equipe se qualificou com jogadores experientes neste ano. É o caso do Carlinho (ex-Brusque), que acho um ótimo zagueiro. O próprio Thiago Cristian (ex-Brusque e Renaux). São setores do campo em que a gente deu uma melhorada, e com isso a equipe só tem a ganhar.”

Força do grupo

Na outra semifinal, o confronto é entre “santas cruzes”. O Santa Cruz é uma equipe estreante, mas com diversos jogadores experientes na competição. Do outro lado, está a Associação Beneficente, Recreativa e Esportiva Santa Cruz (Abresc), tradicional clube do bairro Águas Claras.

Gelatti, veterano que joga há anos com a Abresc, afirma que as campanhas feitas até aqui não importam nestes confrontos eliminatórios. Contudo, a experiência, o entrosamento e a união da equipe do bairro Águas Claras podem ser diferenciais.

“Somos um time estável, que já se conhece há muito tempo, que vem junto há muito tempo. Tivemos alguns novos reforços neste ano, para nos dar força para chegar nessa final. E vamos fazer o possível para isso. O grande forte do nosso time é o grupo, não tem nenhuma grande estrela.”

“Somos uma família, realmente. Até temos dois atletas que já têm os filhos deles jogando com a gente”, completa.

A surpresa

No lado do Santa Cruz, o jogador Mateus Morais destaca a recuperação após a derrota na estreia. “A gente ficou com o pensamento de que podia acontecer de tudo dentro do campeonato. E a gente se esforçou o máximo até aqui, e chegamos nessa semifinal com bastante vontade, bastante esforço. E esperamos fazer um grande campeonato até o final”

“A Abresc é uma grande equipe, mas nada é impossível. Vamos ver o que vai acontecer até o final do campeonato”, completa.

Domingo, 13/07

9h45 – Santa Cruz x Abresc

Campo da Limeira

15h15 – Mecânica do Japa x Santos Dumont

Campo do Sete de Setembro, Zantão

Campanhas

Abresc

5 vitórias

1 empate

29 gols marcados

7 gols sofridos

Mecânica do Japa

5 vitórias

1 derrota

21 gols marcados

7 gols sofridos

Santa Cruz

4 vitórias

1 empate

1 derrota

21 gols marcados

9 gols sofridos

Santos Dumont

5 vitórias

1 derrota

28 gols marcados

9 gols sofridos

