Semifinalistas da Copa do Brasil definem quem lutará pelo título

A noite será de definições na Copa do Brasil. Nesta quarta, 23, a dupla carioca Flamengo e Botafogo luta por um lugar na final da competição no templo máximo do futebol mundial, o Maracanã, às 21h45. No mesmo horário, em outro templo do esporte, o Mineirão, Cruzeiro e Grêmio definem o outro finalista da Copa. Os confrontos são válidos pela fase semifinal do torneio nacional.

Luta pelos gols

Para avançar sem passar pela sempre desesperadora cobrança de pênaltis, Flamengo e Botafogo precisam de gols. Para o Fogão, que conseguiu segurar um empate em 0 a 0 nos seus domínios, qualquer igualdade com gols lhe dá a vaga. Já ao Flamengo só a vitória interessa, e o Maracanã repleto de rubro-negros – os ingressos já estão esgotados – será mais um auxílio para a equipe.

A boa notícia para a busca de gols no Fla vem do departamento médico. Paolo Guerrero foi liberado, treinou normalmente e pode enfrentar o alvinegro. Um desfalque certo para a partida será do goleiro Alex Muralha, expulso na primeira partida. Como Diego Alves não está inscrito, o jovem Tiago será titular. Já o time da estrela solitária terá força total para a competição, já que poupou muitos atletas na derrota para a Ponte Preta no último fim de semana.

Ataque contra defesa

O Cruzeiro tem a mais difícil missão entre os quatro times semifinalistas. Derrotado no primeiro jogo da fase por 1 a 0 para o Grêmio, a Raposa precisará vencer por dois ou mais gols de diferença se não quiser ser eliminada ou passar pelo calvário das penalidades. Já o tricolor busca segurar o empate ou, até mesmo, surpreender e aproveitar a exposição celeste para vencer no território inimigo.

Desfalques nas últimas partidas do time mineiro, Arrascaeta e Lucas Romero treinaram entre os reservas normalmente na tarde de ontem, e devem começar a partida no banco. Já no lado gremista, Renato Gaúcho fechou o treino titular e não apontou os protagonistas da noite, mas o time deve ir com: Marcelo Grohe; Edílson, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Maicon (Arthur), Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Barrios.