Semifinalistas do Municipal de Futsal de Guabiruba são conhecidos

Após quatro jogos intensos e bem disputados no Ginásio Municipal João Schaefer no último sábado, 19, já são conhecidos os semifinalistas do Campeonato Municipal de Futsal de Guabiruba – Troféu Unifique. Tor Soccer, Martins, Atlético Guabirubense e Santo Antônio venceram seus duelos contra, respectivamente, Leons Negros, Dragões da Lorena, Misto e Nipon.

O equilíbrio entre os times foi tanto que duas das quatro partidas foram definidas apenas nas penalidades. Agora os times classificados se preparam para a penúltima fase da competição, que será realizada no próximo sábado, 26, e definirá os finalistas. Também no dia 26 haverá as duas partidas semifinais do naipe feminino.

Os resultados definiram as partidas semifinais. Agora, para duelar pelo caneco, Tor Soccer e Martins se enfrentam no ginásio municipal. Do outro lado, estarão frente a frente Atlético Guabirubense e Santo Antônio, medindo forças para conquistar o título.

Os jogos

Uma das surpresas do campeonato, o Leons Negros começou na frente de um dos favoritos ao título, o Tor Soccer. Contudo, no embalo de Ederson Tormena, o Tor passou na frente. O atacante, que chegou a jogar profissionalmente no passado, com passagens inclusive pela Europa, marcou nada menos do que nove gols na partida. Aí foi o fim da linha para o Leons, que até correu atrás do resultado, mas não conseguiu impedir o o placar final: 11 a 6 para Tor Soccer.

Atlético e Misto fizeram uma partida equilibrada até bom tempo da partida. O jogo ficou empatado por tanto tempo que a impressão era de que tudo se decidiria nos pênaltis – os goleiros e as traves contribuiram para a igualdade. Mas aí, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, a porteira se abriu e o Atlético Guabirubense emplacou muitos gols na reta final: 7 a 2.

A terceira partida já começou quente. Aos 10 segundos de jogo, o Nipon saiu na frente. Mas o Santo Antônio também estava ligado na partida e marcou ainda no primeiro tempo e segurou o empate até o intervalo. No segundo tempo, muitos gols para os dois lados, mas o equilíbrio prevaleceu: 4 a 4. Já nos pênaltis, o Santo Antônio foi superior, vencendo por 2 a 1 e classificando.

Martins e Dragões da Lorena protagonizaram mais um confronto em que o detalhe fez a diferença. No primeiro tempo, as equipes não saíram do 1 a 1. Já na reta final, o Dragões marcou aos 8 minutos, em gol contra de Paulo Cesar. Mas o mesmo Paulo Cesar compensou a falha com um gol para o seu time, deixando o Martins vivo na parada. Nos pênaltis, deu Martins: 2 a 1.