“Sempre muito feliz”: equipe se despede de funcionário de supermercado de Brusque que morreu aos 33 anos

A equipe do supermercado Archer Santa Terezinha se despediu de Eduardo Hemmer, que faleceu aos 33 anos na quinta-feira, 28. Em setembro, ele completaria 15 anos de atuação na empresa. Colegas lembram que Eduardo estava “sempre muito feliz”. A causa da morte não foi divulgada.

“Ele chegava e dizia: bom dia, meus amores. Estava sempre cantando, sempre feliz. Mesmo quando não estava bem, nunca reclamava que estava doente. Era um menino que não trazia um atestado, não queria preocupar pai e mãe”, recorda uma colega.

Conhecido como Dudu do Archer, ele era PcD e, segundo os funcionários, tinha grande carinho pelas crianças. “Ele era um adulto criança. É um dia triste para todos. Estava no auge da vida, muito feliz. Foi fazer a retirada de uma pedra e aconteceu isso”, lamentam.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos também deixaram mensagens de despedida. “Querido Du, sentiremos falta da sua alegria nos corredores do Archer e na acolhida das missas na igreja Santa Terezinha”, escreveu um homem.

Uma mulher destacou: “Dudu era sempre tão querido e cheio de alegria. Vou guardar na memória ele cantando enquanto empacotava e espalhando alegria por todo lado”.

Outra mensagem de uma mulher dizia: “quanta saudade sentirei do ‘oi, meu amor’. Ficarás guardado para sempre em meu coração”. Um amigo acrescentou que Eduardo “transbordava paz e fé”.

Eduardo foi sepultado nesta sexta-feira, 29, no cemitério Santa Terezinha, bairro onde morava. Ele deixa familiares e amigos enlutados.

