Senac Brusque lança 20 cursos gratuitos de qualificação profissional; veja opções

A unidade de Brusque do Senac anunciou 20 novos cursos de qualificação profissional gratuitos. O ato de lançamento à imprensa aconteceu na manhã desta sexta-feira, 8. As matrículas estão abertas e há cursos com início previsto para janeiro de 2024.

Trata-se do maior programa de capacitação gratuito lançado pelo Senac Santa Catarina. Pelo estado, são ofertadas mais de 25 mil vagas em todas as 27 unidades. Os cursos disponíveis em Brusque estão listados no fim da matéria.

“São diversos cursos. Qualquer pessoa que tenha interesse em se qualificar pode procurar o Senac. Durante todo o ano de 2024 acontecerá o programa. É um investimento de mais de R$ 3,6 milhões e vamos formar mais de 1,3 mil alunos”, celebra a diretora do Senac Brusque, Lucimar Vieira Nass, a Mara.

Representante da Fecomércio SC, entidade parceira do Senac, Marcelo Gevaerd valoriza a capacitação dos profissionais para se atualizarem em relação às novidades do mercado de trabalho, em referência às constantes mudanças tecnológicas e a outras novidades do mundo.

“Não só a capacitação é importante, mas também a reciclagem, pois temos as pessoas que estão entrando no mercado e também as pessoas que já estão no mercado e precisam da reciclagem. As coisas mudam muito rápido. Com cursos, é possível entender e conhecer o mercado”, diz Marcelo.

É possível entrar em contato com o Senac Brusque pelo telefone (47) 3351-2626 e WhatsApp (47) 9 8403 7114.

Cursos gratuitos disponíveis no Senac Brusque

– Assistente Administrativo

– Assistente Contabilidade

– Assistente Financeiro

– Assistente Recursos Humanos

– Atendente de Farmácia

– Cabeleireiro

– Cabeleireiro Assistente

– Costureiro

– Cuidador de Idoso

– Cuidador Infantil

– Drenagem Linfática Corporal e Facial

– Informática Essencial

– Jovem Programador

– Maquiador

– Modelista

– Promotor de Vendas

– Recepcionista Serviços de Saúde

– Técnico em Administração

– Técnico em Recursos Humanos

– Vendedor

