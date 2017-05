Senac Brusque realiza a II Semana Acadêmica

Entre os dias 23 e 25 de maio o Senac em Brusque promove a II Semana Acadêmica, evento destinado aos alunos dos cursos de graduação em Estética e Cosmética, Processos Gerenciais e Design de Moda.

O objetivo da Semana Acadêmica é aproximar os estudantes do mercado profissional, contemplando as disciplinas estudadas e temas atuais que instigam o conhecimento.

A palestra de abertura acontecerá no dia 23, às 19h, no auditório do Sintrivest e abordará o tema Economia Solidária com o palestrante Luiz Filipe Goldfeder Reinecke. Nos dias 24 e 25 a partir das 19h o evento acontece na unidade do Senac com palestras específicas nas áreas de estética, moda e gestão.

A Semana Acadêmica é aberta também a toda comunidade. Interessados devem fazer sua inscrição na unidade do Senac em Brusque.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3351-2626.