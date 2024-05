O Senac, em parceria com a Prefeitura de Brusque e o Sindilojas, está oferecendo cursos em diversas áreas de forma gratuita. O oferecimento ocorre por meio do Programa de Qualificação Profissional Gratuita. Todos os seis cursos possuem certificados reconhecidos em nível nacional.

Os cursos disponíveis são: assistente de contabilidade, agente de relacionamento de negócios para cooperativas de crédito, assistente financeiro, cabeleireiro assistente, massoterapia e estética.

Como se inscrever

Os interessados podem realizar suas matrículas diretamente no Senac de Brusque. No momento do cadastro, é necessário apresentar os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, título eleitoral, certificado de reservista, comprovação de vacinação contra rubéola para mulheres até 40 anos, histórico escolar do ensino médio, certificado de conclusão do ensino médio, declaração de frequência (caso esteja cursando o ensino médio) e uma foto 3×4 recente.

Os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável no momento da inscrição. Para mais esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (47) 9 8403-7114 ou 3351-2626.

Cronograma dos cursos

Assistente de Contabilidade (160 horas)

– Início: 15 de maio a 27 de setembro;

– Horário: 13h40 às 17h – quartas e sextas-feiras;

– Idade Mínima: 15 anos;

– Local das aulas: Faculdade Senac.

Agente de Relacionamento de Negócios para Cooperativas de Crédito (160 horas)

– Início: 22 de maio a 8 de outubro;

– Horário: 18h40 às 22h – terças e quartas-feiras;

– Idade Mínima: 17 anos;

– Local das aulas: Sindilojas Brusque.

Assistente Financeiro (160 horas)

– Início: 28 de maio a 16 de outubro;

– Horário: 9h às 12h20 – terças e quartas-feiras;

– Idade Mínima: 16 anos;

– Local das aulas: Faculdade Senac.

Cabeleireiro Assistente (230 horas)

– Início: 23 de maio a 17 de outubro;

– Horário: 18h40 às 22h – terças, quartas e quintas-feiras;

– Idade Mínima: 16 anos;

– Local das aulas: Faculdade Senac;

– Matrículas diretamente na Faculdade Senac.

Curso Técnico em Massoterapia Gratuito

– Início: 3 de junho a 14 de novembro de 2025;

– Horário: 13h40 às 17h – segunda a sexta-feira;

– Duração: 18 meses;

– Local: Faculdade Senac Brusque;

– Idade Mínima: 15 anos;

– Escolaridade Mínima: Estar cursando no mínimo o 2º ano do ensino médio;

– Matrículas diretamente na Faculdade Senac.

Curso Técnico em Estética Gratuito

– Início: 10 de junho a 1º dezembro de 2025;

– Horário: 18h40 às 22h – segunda a sexta-feira;

– Duração: 18 meses;

– Local: Faculdade Senac Brusque;

– Idade Mínima: 16 anos;

– Escolaridade Mínima: estar cursando no mínimo o 2º ano do ensino médio;

– Matrículas diretamente na Faculdade Senac.

