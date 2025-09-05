Senado aprova lei que flexibiliza a Lei da Ficha Limpa

Ficha limpa

Com as atenções voltadas para o STF e o julgamento de Bolsonaro e companhia, o plenário do Senado aprovou anteontem, com 50 votos favoráveis e 24 contrários, projeto que flexibiliza a Lei da Ficha Limpa, alterando a contagem dos prazos de inelegibilidade. Pelo texto, condenados por crimes eleitorais passarão a ficar inelegíveis a partir da data do julgamento ou renúncia do mandato pelo período de oito anos, e não mais a partir do fim do cumprimento da pena. Uma malandragem. Os votos dos três senadores catarinenses (Esperidião Amin, Jorge Sief e Ivete da Silveira) foram pelo “sim”.

O craque

Sem desmerecer ninguém de sua equipe de governo – “é ótima, maravilhosa”, diz, exultante – o governador Jorginho Mello dá olhos e ouvidos para seu secretário da Fazenda, Cleverson Siewert. Confessa que fala com ele todo dia e quer saber, detalhadamente, se há algo para cortar, o que se pode e vai cortar, como arrecadar mais e como ajudar os empresários que empreendem porque, diz ele, depende deles o aumento da arrecadação.

Novo curso

Uma das novidades do vestibular unificado da UFSC, junto com o Instituto Federal de SC e o Instituto Federal Catarinense, com inscrições iniciadas hoje, é o lançamento de um novo curso. É Ciências de Dados, com 40 vagas anuais, em período integral, nos turnos vespertino e noturno, em Florianópolis. Terá duração de cinco semestres, totalizando 2.100 horas de carga horária. Deverá ser disputadíssimo. O objetivo é formar profissionais aptos a projetar, desenvolver e implementar soluções baseadas em dados e inteligência artificial em diferentes contextos sociais e produtivos.

Inspiração

Durante cinco meses o novo campeão mundial de surf, Yago Dora, levou consigo um livro que, segundo ele, o ajudou muito. É “Alma indomável”, do americano Michael Alan Singer, publicado em 2018. É tido como uma espécie de guia de autodescoberta e espiritualidade prática, com propostas de desapego, aceitação e coragem para libertar-se de medos e bloqueios.

Detox digital 1

Apesar do estresse criado, principalmente entre as autoridades policiais de SC, não deixa de ter sido muito boa a ideia do americano Mark Alexander Rogers, que desapareceu durante uns dias com seu filho de 13 anos, em Balneário Camboriú, para viver uma experiência longe do mundo digital e ensinar o adolescente a sobreviver na natureza, sem nenhuma estrutura de apoio. Tem muito pai precisando fazer isso com seus filhos, e vice-versa.

Detox digital 2

Coincidentemente, na Assembleia Legislativa foi aprovado anteontem projeto de lei que institui a Semana de Segurança Digital nas escolas estaduais, a ser celebrada na primeira semana de outubro. O objetivo é conscientizar os estudantes sobre os perigos da superexposição ao ambiente digital.

Cidadã catarinense

Segue para aprovação em plenário, nos próximos dias, projeto de lei que concede o título de cidadã catarinense à advogada e empresária Renata Hellmeister de Abreu. Nascida em São Paulo, exerce atualmente o terceiro mandato como deputada federal pelo Estado de São Paulo, com atuação destacada. É do Podemos, e sua presidente nacional.

No ar

A voadora portuguesa TAP comemora o primeiro ano do voo direto entre Florianópolis e Lisboa. Como resultado, mais de 100 mil turistas europeus desembarcaram em SC. Talvez por isso que houve um aumento de 37% nos gastos de turistas estrangeiros no último verão em SC, com um valor médio de R$ 11.532, superando os R$ 8.416 da temporada anterior.

Falta bom senso

Onde falta bom senso, vem o império da lei. É o que se pode dizer de projeto na Assembleia Legislativa propondo que animais que prestam serviços relevantes à comunidade, como cães-guia, de assistência e de apoio terapêutico, fiquem isentos da obrigatoriedade do uso de focinheira, desde que estejam devidamente identificados, vacinados e sob acompanhamento contínuo de adestramento.

Elefante branco

Em fase de concessão à iniciativa privada – e não há indicativos de que possa atrair interessados – o Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silva, construído em 2025, com capacidade para eventos de até 8 mil pessoas nos seus 17 mil m2 de área construída, a um custo de R$ 86 milhões, continua sendo forte candidato ao título de maior “elefante branco” da Capital catarinense.