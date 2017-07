Senador Dalírio Beber auxiliará na busca de recursos para prolongamento da Beira Rio

O vice-prefeito de Brusque, Ari Vequi, recebeu na manhã desta segunda-feira, 31, o senador Dalírio Beber (PSDB-SC). O encontro contou ainda com a presença do deputado estadual Serafim Venzon; a diretora do Departamento Geral de Infraestrutura, Andrea Volkmann e o líder do governo, vereador Deivis da Silva (PMDB).

Durante a reunião foi apresentado ao senador o projeto de prolongamento da margem esquerda da Beira Rio, a avenida Arno Carlos Gracher.

A obra envolve diversos trabalhos de engenharia ao longo de todo o trecho, como enrocamento, prolongamento da cabeceira da ponte Mário Olinger, muro de terra armada, além de alças na ponte do Trabalhador e da João Libério Benvenutti.

Segundo o governo, o senador mostrou-se receptivo e disposto a acompanhar junto ao Ministério das Cidades o andamento do projeto.

“Esperamos que neste segundo semestre o ministério analise e credencie Brusque no programa Avançar Cidades”, destacou Beber.

“Quando estivemos em Brasília apresentamos este projeto e no mesmo dia ele levou a solicitação ao Ministério das Cidades. É um processo demorado e depende de uma série de questões, mas acreditamos que até o final do ano conseguimos tê-lo aprovado e licitá-lo”, ressaltou Ari Vequi.

O prolongamento da margem direita já foi iniciado e com financiamento do Badesc a via será aberta até a rodovia Antônio Heil.

“Assim ficaremos com a margem esquerda para viabilizar por meio do programa Avança Cidades, onde poderemos buscar até R$ 30 milhões”.

O prefeito Jonas Paegle não participou do evento pois estava em outro compromisso pré-agendado.