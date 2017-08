Senai Brusque apresenta proposta de Ensino Médio integrado ao curso técnico de Informática

Na noite desta quarta-feira, 16, a unidade de Brusque do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) apresentou à comunidade o Ensino Médio Conecte. O principal foco do programa é preparar os estudantes para um futuro cada vez mais interligado e dependente das novas tecnologias, independente da área de atuação escolhida após o término do ensino básico.

O evento contou com a participação e palestra do professor Rodrigo Brandelero, coordenador de educação do Senai Criciúma, onde o Conecte já funciona há um ano de maneira pioneira, assim como ocorre na unidade de Florianópolis.

Rodrigo, especialista em Metodologia do Ensino e graduado em Ciência da Computação pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), esteve durante todo o dia no Senai Brusque, onde apresentou a nova modalidade aos alunos e, durante a noite, aos pais e à comunidade.

Ele destaca que um dos principais diferenciais do Conecte é preocupar com o jovem para após o término dos estudos. Com base nesta problemática, o Senai pensou na integração do Ensino Médio com o curso técnico de Informática.

O educador se refere aos clubes que os estudantes do Conecte terão à sua disposição. Ao longo dos três anos, os alunos poderão escolher clubes focados na fluência da língua inglesa, no planejamento de carreiras, em estágios, na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou, então, clubes tecnológicos, artísticos, culturais e esportivos.

“Ele pode experimentar todos, pode fazer só um ou montar uma trajetória. Os alunos também podem indicar clubes de seu interesse. Muitas vezes verificamos em Criciúma e em Florianópolis que o sinal toca às 17h, mas o aluno quer continuar para finalizar o seu projeto”, ressalta Brandelero.

O diretor do Senai Brusque, Julcimar Luis Machado, acredita que a proposta de educação trazida pelo Ensino Médio Conecte faz com que os alunos estejam inseridos dentro das principais competências necessárias para o mercado de trabalho no decorrer do século XXI.

A expectativa para 2018 é formular duas turmas por meio das 80 matrículas que estarão abertas a partir da próxima segunda-feira, 21.

Mais informações sobre o Ensino Médio Conecte do Senai Brusque podem ser obtidas pelo telefone 3251- 8900.