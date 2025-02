O mercado de trabalho está em constante transformação, exigindo cada vez mais profissionais qualificados e atentos às inovações. Sempre à frente dessas mudanças, o SENAI Brusque reafirma seu compromisso com a educação profissional de excelência ao trazer dois novos cursos técnicos para a cidade: Modelagem do Vestuário e Internet das Coisas (IoT).

As formações chegam para atender às demandas de setores estratégicos da economia regional e nacional e já estão disponíveis para a comunidade. Os cursos, que aliam teoria, prática e alta empregabilidade, serão ministrados no SENAI Brusque. Localizada na Av. 1 de Maio, 670 – Primeiro de Maio, Brusque, a unidade conta com uma infraestrutura moderna e professores especializados que preparam os alunos para os desafios do mercado de trabalho.

Modelagem do Vestuário

Brusque, um dos maiores polos têxteis do país, agora conta com o curso técnico em Modelagem do Vestuário, que capacita os alunos para atuar em todas as etapas do desenvolvimento de peças de vestuário.

Da criação de moldes à aplicação de tecnologias de ponta, o curso prepara profissionais para atender tanto indústrias locais quanto mercados mais exigentes. O objetivo é formar profissionais completos, que entendam as necessidades do setor e inovem na criação de produtos que se destacam pela qualidade e design.

Segurança do Trabalho

Já para quem deseja ingressar na área de Segurança do Trabalho, curso Técnico em Segurança do Trabalho, oferecido na modalidade EAD, é uma oportunidade imperdível. Os alunos aprendem a executar ações prevencionistas, monitorar os processos de segurança e saúde no meio ambiente do trabalho e prestar assessoria em SST.

Outros cursos

Além desses dois novos cursos, o SENAI Brusque oferece formações técnicas em áreas como Têxtil, Eletrotécnica, Automação Industrial, Mecânica, Desenvolvimento de Sistemas e Segurança do Trabalho. As matrículas estão abertas, com vagas limitadas. Para garantir a sua, visite o site asuacarreiraeagora.com.br ou entre em contato com a unidade pelo WhatsApp: (47) 98448-6382 ou no site: asuacarreiraeagora.com.br