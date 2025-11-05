Senai de Brusque abre quase 200 vagas para cursos técnicos em 2026; saiba como se inscrever

O Senai de Brusque anunciou a abertura da campanha de matrículas para os cursos técnicos com início no primeiro semestre de 2026.

Com índice de empregabilidade de 91,8%, conforme dados do Senai de Santa Catarina, as aulas formam profissionais capacitados para o campo de atuação.

Para Brusque, são 180 vagas em aberto. Segundo o Mapa do Trabalho Industrial, produzido pelo Observatório Nacional da Indústria, entre 2025 e 2027, a indústria têxtil e de vestuário em Santa Catarina á uma demanda de aproximadamente 70 mil profissionais. As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas: desde operadores de máquinas de costura até profissionais capacitados para preparação da confecção de roupas.

As áreas de metalmecânica e operação industrial também registram forte crescimento de oportunidades: a carência nos próximos anos será de 86,5 mil e 116,3 mil vagas, respectivamente.

Os cursos técnicos disponíveis:

Técnico em Têxtil: atua em todas as etapas da produção têxtil, desde a escolha das fibras até o acabamento do tecido;

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas: cria, testa e mantém sistemas e softwares, como aplicativos, sites e programas, utilizando linguagens de programação;

Técnico em Eletrotécnica: trabalha com sistemas elétricos industriais e prediais, instalando, operando e realizando manutenção em equipamentos e redes elétricas;

Técnico em Mecânica: atua na fabricação, montagem e manutenção de máquinas e equipamentos mecânicos, otimizando processos industriais;

Técnico em Automação Industrial: desenvolve e opera sistemas automatizados em linhas de produção, utilizando tecnologias como sensores, CLPs e robótica.

As aulas no período matutino ocorrerão das 8h às 11h30, enquanto no período noturno, as aulas acontecerão das 18h30 às 22h. De acordo com Fabiane Fantoni Winter, coordenadora de Educação Profissional do Senai Brusque, os cursos foram planejados com foco nas demandas do setor produtivo da região.

“Nosso objetivo é formar profissionais preparados para os desafios da indústria, e os cursos oferecidos refletem as principais áreas com demanda por pessoas qualificadas. Iniciamos nossa campanha de matrículas com grande expectativa”, destaca.

As matrículas já estão abertas e podem ser realizadas diretamente na unidade do Senai Brusque ou pelo site da instituição. Os interessados devem ficar atentos, pois as vagas são limitadas. Para mais informações, entre em contato com a instituição pelo telefone 47 8448-6382 ou pelo site.

