Fevereiro se aproxima do fim, mas o calor intenso segue dominando Brusque, potencializando queixas crescentes, devido ao incômodo proporcionado pelas altas temperaturas.

O alto desconforto, gerado pelos termômetros, tem sido uma constante ao longo do mês, e esta quarta-feira, 26, não foi diferente.

Sob um sol escaldante, o município voltou a registrar marcas expressivas, reforçando o cenário de aquecimento que tem marcado este verão.

Os índices máximos atingiram 35°C, mas o que realmente surpreendeu foi a sensação térmica, que atingiu impressionantes 47°C.

Números do calor

Antes disso, apresentamos os números que evidenciam o calor sufocante desta quarta-feira.

A tabela a seguir exibe um levantamento detalhado, destacando, em vermelho, as temperaturas registradas pelos termômetros e, em azul, a sensação térmica percebida em cada local monitorado no Vale do Itajaí-Mirim.

Esses dados, pois, reforçam a intensidade do calor e ajudam a compreender os desafios enfrentados pela população.

Calor segue

De acordo com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, o calor não está sinalizando sinais de trégua.

As altas temperaturas devem então persistir nos próximos dias, avançando para o início de março sem indícios de alívio imediato.

Quanto às chuvas, a previsão de Coutinho indica baixos volumes, se estendendo à primeira quinzena do próximo mês.

Caso ocorram precipitações, elas serão isoladas e passageiras, típicas do verão, explica o profissional da Climaterra.

Diante desse cenário abrasador, a cidade segue sob um sol implacável, intensificando ainda mais a sensação de calor e desconforto.

