“Será eternamente lembrado”: amigos se despedem de ex-servidor público de Botuverá que morreu após ser atingido por árvore

Amigos e familiares se despediram de Gentil Pavesi, ex-servidor público de Botuverá que faleceu no hospital na terça-feira, 25, após ser atingido por uma árvore durante um vendaval. As redes sociais estão repletas de mensagens de solidariedade ao homem.

Uma mulher diz que Gentil sempre acalmava o coração com um olhar generoso. Além disso, destaca que ele era paciente, atencioso e respeitoso com o outro. “Será eternamente lembrado”, publica.

Já um homem que trabalhou com Gentil afirma que ele sempre buscava ajudar os doentes como motorista de saúde. “Era uma pessoa maravilhosa e excepcional”, diz.

Outra mulher publica que o ex-servidor deixou um legado para a cidade. Ela o descreve como “uma pessoa de poucas palavras e muitas atitudes de bondade”. Por fim, diz que ele cumpriu sua missão e poderá descansar em paz.

Outro amigo de Gentil afirma que sua simpatia e carisma farão falta no dia a dia. Uma mulher também publicou que o homem deixará saudade para todos.

“Uma pessoa incrível e educada. Era atencioso, prestativo e humilde. Não importava se era pobre ou rico, ele tratava todos iguais”, diz.

A Prefeitura de Botuverá emitiu uma nota de pesar ainda na terça-feira. É dito que Gentil foi motorista da Secretaria da Saúde por 19 anos.

“Gentil deixou sua marca pelo comprometimento, responsabilidade e respeito com que sempre exerceu suas funções. Sua atuação contribuiu de forma significativa para o atendimento e o cuidado à população botuveraense, especialmente no apoio aos pacientes que dependiam diariamente do serviço de transporte da Saúde”, diz a nota.

O acidente

Na manhã de 8 de novembro, Gentil foi atingido por uma árvore no bairro Gabiroba, em Botuverá. Na ocasião, arrumava a bomba de captação de água em uma área de difícil acesso, cujo acesso é feito por uma trilha que passa por uma cachoeira.

Ele foi internado no mesmo dia no Hospital Azambuja e faleceu na unidade. Gentil morava no Centro de Botuverá e deixa três filhos enlutados.

