Série C 2026 tem todos os times definidos: conheça os rivais do Brusque
Rodada final da Série B aconteceu neste domingo, 23
A Série B 2025 se encerrou neste domingo, 23, e, assim, o Brusque conheceu todos os seus rivais para a Série C do próximo ano, que terá participantes de todas as regiões do Brasil.
Os rebaixados da Série B foram Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu. Apenas o time paulista teve seu descenso confirmado na rodada final.
Já da Série D, subiram Barra, Santa Cruz, Internacional de Limeira e Maranhão.
Da Série C 2025, Ponte Preta, Londrina, São Bernardo e Náutico conseguiram o acesso para a segunda divisão. Foram rebaixados à Série D 2026, CSA, ABC, Retrô e Tombense.
Santa Catarina é o segundo estado com mais participantes (três), só atrás de São Paulo (quatro). O Nordeste e o Sul são as regiões com mais participantes (seis).
Amazonas
Anápolis
Barra
Botafogo-PB
Brusque
Caxias
Confiança
Ferroviária
Figueirense
Floresta
Guarani
Internacional de Limeira
Itabaiana
Ituano
Maranhão
Maringá
Paysandu
Santa Cruz
Volta Redonda
Ypiranga
Nordeste (6 – dois do Sergipe, um de Ceará, Maranhão, Pernambuco e Paraíba)
Botafogo (PB)
Confiança (SE)
Floresta (CE)
Itabaiana (SE)
Maranhão (MA)
Santa Cruz (PE)
Sul (6 – três de Santa Catarina, dois do Rio Grande do Sul e um do Paraná)
Barra (SC)
Brusque (SC)
Caxias (RS)
Figueirense (SC)
Maringá (PR)
Ypiranga (RS)
Sudeste (5 – quatro de São Paulo e um do Rio de Janeiro)
Ferroviária (SP)
Guarani (SP)
Internacional de Limeira (SP)
Ituano (SP)
Volta Redonda (RJ)
Norte (2 – um do Amazonas e um do Pará)
Amazonas (AM)
Paysnadu (PA)
Centro-Oeste (1 – um de Goiás)
Anápolis (GO)
A Série C de 2026 inicia em 5 de abril e termina em 25 de outubro. O campeão garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Serão, mais uma vez, 20 clubes participantes, com a manutenção do formato atual — primeira fase com 19 jogos e segunda com oito, divididos em dois grupos de quatro, onde os dois melhores sobem.
A novidade é que apenas dois times serão rebaixados para a Série D de 2027. Em 2027, serão 24 clubes participantes, com a manutenção do formato atual e, novamente, dois times vão para a quarta divisão.
A partir de 2028, serão 28 clubes participantes, com novo formato: serão dois grupos e 14 clubes em cada, com jogos de ida e volta.
