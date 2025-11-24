Série C 2026 tem todos os times definidos: conheça os rivais do Brusque

Rodada final da Série B aconteceu neste domingo, 23

A Série B 2025 se encerrou neste domingo, 23, e, assim, o Brusque conheceu todos os seus rivais para a Série C do próximo ano, que terá participantes de todas as regiões do Brasil.

Os rebaixados da Série B foram Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu. Apenas o time paulista teve seu descenso confirmado na rodada final.

Já da Série D, subiram Barra, Santa Cruz, Internacional de Limeira e Maranhão.

Da Série C 2025, Ponte Preta, Londrina, São Bernardo e Náutico conseguiram o acesso para a segunda divisão. Foram rebaixados à Série D 2026, CSA, ABC, Retrô e Tombense.

Santa Catarina é o segundo estado com mais participantes (três), só atrás de São Paulo (quatro). O Nordeste e o Sul são as regiões com mais participantes (seis).

Participantes da Série C 2026

Amazonas
Anápolis
Barra
Botafogo-PB
Brusque
Caxias
Confiança
Ferroviária
Figueirense
Floresta
Guarani
Internacional de Limeira
Itabaiana
Ituano
Maranhão
Maringá
Paysandu
Santa Cruz
Volta Redonda
Ypiranga

Times por região

Nordeste (6 – dois do Sergipe, um de Ceará, Maranhão, Pernambuco e Paraíba)

Botafogo (PB)
Confiança (SE)
Floresta (CE)
Itabaiana (SE)
Maranhão (MA)
Santa Cruz (PE)

Sul (6 – três de Santa Catarina, dois do Rio Grande do Sul e um do Paraná)

Barra (SC)
Brusque (SC)
Caxias (RS)
Figueirense (SC)
Maringá (PR)
Ypiranga (RS)

Sudeste (5 – quatro de São Paulo e um do Rio de Janeiro)

Ferroviária (SP)
Guarani (SP)
Internacional de Limeira (SP)
Ituano (SP)
Volta Redonda (RJ)

Norte (2 – um do Amazonas e um do Pará)

Amazonas (AM)
Paysnadu (PA)

Centro-Oeste (1 – um de Goiás)

Anápolis (GO)

Formato

A Série C de 2026 inicia em 5 de abril e termina em 25 de outubro. O campeão garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Serão, mais uma vez, 20 clubes participantes, com a manutenção do formato atual — primeira fase com 19 jogos e segunda com oito, divididos em dois grupos de quatro, onde os dois melhores sobem.

Série C inicia em abril | Foto: Leo Piva/CBF

A novidade é que apenas dois times serão rebaixados para a Série D de 2027. Em 2027, serão 24 clubes participantes, com a manutenção do formato atual e, novamente, dois times vão para a quarta divisão.

A partir de 2028, serão 28 clubes participantes, com novo formato: serão dois grupos e 14 clubes em cada, com jogos de ida e volta.

