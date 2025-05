Serra Catarinense registra primeira neve de 2025; termômetros chegam a -1°C

Urupema, localizada na Serra Catarinense, foi palco da primeira ocorrência de neve de 2025 em Santa Catarina, na madrugada desta quinta-feira, 29. Imagens mostram uma mistura de chuva congelada e neve, segundo informações confirmadas pela Epagri e pela Defesa Civil.

No momento da ocorrência, as temperaturas encontravam-se na casa dos -1°C, com cobertura de nuvens e ocorrência de garoa na região.

Neve na Serra catarinense

A neve se forma quando a atmosfera está suficientemente fria — abaixo de 0°C — e há umidade disponível para gerar cristais de gelo que se juntam e caem em forma de flocos.

Já a chuva congelada ocorre quando os flocos de neve passam por uma camada de ar mais quente durante a queda, derretem parcialmente e depois se recongelam ao atravessar novamente uma camada fria antes de atingir o solo.

