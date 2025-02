Serrato deixa o Brusque para jogar no futebol dos Estados Unidos

O Brusque anunciou, na tarde desta quinta-feira, 27, a saída do volante Marcos Serrato. Ele foi liberado para jogar no futebol dos Estados Unidos. O quadricolor não informou o nome do clube.

Serrato chegou na pré-temporada de 2024, renovando contrato em janeiro. No total, fez 64 partidas e marcou um gol, na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará em 16 de junho. Também anotou uma assistência.

Esta será a segunda experiência de Serrato no exterior, após passagem pelo Daegu, da Coreia do Sul, em 2023.

Com a saída de Serrato, o elenco do Brusque segue com os meio-campistas Rodolfo Potiguar, Carlos Biro, Lukas Graff e Henrique Zen.

