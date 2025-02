Sertanejo e música erudita: Gustavo Bardim e grupo Viocello farão show gratuito em Brusque neste domingo

Neste domingo, 9, o cantor Gustavo Bardim e o grupo Viocello farão um show gratuito no auditório da Igreja São Luís Gonzaga, em Brusque. O evento irá acontecer após a missa, às 21h30.

A iniciativa faz parte do Programa de Incentivo à Cultura (PIC) de Santa Catarina, levando música de qualidade ao público de forma gratuita.

O show promete um repertório diversificado, que une diferentes estilos musicais. Gustavo Bardim, natural de Guaramirim, trará sua interpretação de clássicos da música sertaneja e raiz, enquanto o grupo Viocello, formado por músicos que tocam instrumentos clássicos como violino e violoncelo, apresentará sucessos da música erudita e pop, tanto nacional quanto internacional.

“Vai ser um espetáculo bem eclético, com músicas para toda a família. O público pode esperar uma experiência musical única, combinando sertanejo, música clássica e grandes sucessos populares”, destaca um dos organizadores, Julio Cesar Bardim.

Apesar de a entrada ser gratuita, é necessário garantir o ingresso antecipadamente pelo site Sympla. Os participantes devem apresentar o ingresso, seja impresso ou no celular, no dia do evento.

