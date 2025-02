Serviços de recapeamento da rua Arnoldo Ristow, no Zantão, são iniciados pela secretaria de Obras de Brusque

Teve início na terça-feira, 25, o recapeamento da rua Arnoldo Ristow, no Zantão, uma das principais vias de acesso da cidade, caracterizada pelo intenso fluxo de veículos, especialmente de grandes carretas que transportam cargas pesadas.

Além disso, a rua Arnoldo Ristow interliga os bairros Zantão e Santa Luzia, desempenhando papel crucial na mobilidade urbana da região.

O projeto, financiado pelo Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), contempla uma recuperação de aproximadamente 1,3 mil metros de extensão, abrangendo desde a interseção com a rua Monsenhor Valentim Loch, que liga ao bairro Cedrinho, até a rua Augusto Klapoth, no bairro Santa Luzia.

O investimento total está estimado em R$ 425 mil, sendo R$ 365 mil destinados à rua Arnoldo Ristow e R$ 60 mil para o recapeamento de um trecho de 141 metros da rodovia Deputado Gentil Batista Archer, que se conecta à referida rua.

Nesta primeira etapa, foi realizada a reperfilagem, que consiste na aplicação de uma camada de asfalto para corrigir irregularidades e nivelar imperfeições da pista. Essa fase é fundamental para a aplicação da camada final de recapeamento.

Trabalho realizado em horário de menor impacto

Considerando a alta circulação de veículos nessa via, a secretaria de Obras dará continuidade aos trabalhos em horários de menor impacto no trânsito. Dessa forma, as equipes atuarão no período noturno, das 22h às 5h da manhã, minimizando os transtornos para motoristas que dependem da via para seu deslocamento diário.

“Mesmo afastado dos bairros mais centrais do município, o Zantão vem recebendo diversas melhorias em sua infraestrutura, como este trabalho de recapeamento em uma importante via. Essa é uma via essencial para Brusque, tanto para o transporte de cargas pesadas quanto para os moradores da região”, comentou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Ivan Bruns Filho.

“Nosso compromisso é garantir uma infraestrutura viária mais segura e eficiente por toda a cidade e esse recapeamento é mais um grande passo para isso”, concluiu.

A chefe de fiscalização da secretaria de Obras, Amanda Visconti, reforçou o compromisso com a qualidade e a celeridade dos trabalhos no local.

“Estamos empenhados em executar as obras com o mínimo de impacto possível para a comunidade, trabalhando em cronogramas alternativos e garantindo que os materiais utilizados atendam aos mais altos padrões de qualidade”, explicou Amanda.

Ao todo, serão utilizadas cerca de 1,5 mil toneladas de asfalto na recuperação de aproximadamente 1,3 mil metros de extensão das vias contempladas, promovendo uma significativa melhoria na infraestrutura viária da região.

