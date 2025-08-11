Serviço de atenção a vítimas de violência sexual ultrapassa 20 mil atendimentos em Brusque

O Serviço de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual (Savs) chegou a 20 mil atendimentos em 2025, desde a criação, há seis anos. Os dados foram divulgados no final de julho.

O equipamento público fica no prédio do Pronto Atendimento (PA) do Santa Terezinha. O serviço foi criado em outubro de 2019. O ano com maior fluxo de atendimento foi 2024, com 4,6 mil procedimentos.

Os números são da Secretaria de Saúde, repassados pelo secretário Ricardo Freitas após pedido de informação da vereadora Bete Eccel (PT).

Os anos de 2021 e 2022 aparecem na sequência entre os períodos com mais registros no Savs, com 4 mil e 3,9 mil procedimentos, respectivamente. Em 2025, foram realizados 1,7 mil atendimentos, até o momento.

Atendimentos no Savs por ano

2019: 50 atendimentos

2020: 2.753 atendimentos

2021: 4.045 atendimentos

2022: 3.978 atendimentos

2023: 3.723 atendimentos

2024: 4.680 atendimentos

2025: 1.752 atendimentos (até junho)

Total: 20.981 atendimentos

Até a divulgação dos dados, 73 pessoas estavam sendo acompanhadas pelo serviço. São 25 crianças, o mesmo número de adolescentes e 23 adultos monitorados pelo Savs. Há 59 pessoas na fila de espera.

O Conselho Tutelar, que zela pelos direitos das crianças e adolescentes, é o órgão que mais recebe os encaminhamentos do serviço. A Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpcami) e a Secretaria de Educação vêm na sequência.

Completam a lista de frequência de encaminhamentos os postos de saúde, Hospital Azambuja, Secretaria de Desenvolvimento Social e Polícia Científica.

Estrutura

O Savs passou a atender, em 2025, no prédio do PA do Santa Terezinha. O serviço funciona entre 8h e 17h. A unidade conta com três consultórios para atendimento psicológico, um consultório para serviço social e outro ginecológico, além de outras salas.

A equipe do Savs é composta por sete profissionais: médica ginecologista, enfermeira, técnica de enfermagem, assistente social e três psicólogas.

“Já foi solicitado um novo profissional da área de psicologia, a fim de reduzir a demanda reprimida. Também está previsto, para 2026, o planejamento de contratação de um novo profissional de serviço social, o que permitirá a ampliação das ações preventivas do serviço”, diz o secretário de Saúde.

Assista agora mesmo!

Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19:

