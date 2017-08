Serviço permite agendamento para fazer a carteira de identidade em Brusque

Há cerca de dois meses o Instituto Geral de Perícias (IGP) de Brusque passou a oferecer um novo serviço para quem precisa fazer a carteira de identidade, o RG. Agora, é possível realizar um agendamento prévio pela internet para receber o atendimento na sede do núcleo, que dura cerca de 15 a 20 minutos.

O técnico criminal, Délcio Luiz Giehl, responsável pelo setor de identificação civil, explica que o sistema é um facilitador para as pessoas que têm uma agenda mais cheia e com intervalos pequenos.

Entretanto, o novo serviço não descarta a forma tradicional de atendimento, por ordem de chegada. “Temos um funcionário específico para fazer o atendimento das pessoas com agendamento. Então se foi marcado para tal dia e horário, o funcionário já estará o aguardando”, informa.

Os agendamentos são feitos pelo site do IGP (www.igp.sc.gov.br), na aba “carteira de identidade”. Ao ser direcionado para a nova página, no canto inferior direito um quadro em vermelho indica o “agendamento de atendimento para a carteira de identidade pela internet”.

Antes de prosseguir com o agendamento, o site traz todas as informações, incluindo a documentação necessária que precisa ser levada no momento de fazer o RG. “É um site bastante amigável e bem visível para quem opta por fazer o agendamento”, diz.

Com relação aos dias e horários disponíveis para o agendamento, o técnico criminal explica que somente nas segundas-feiras ainda não é ofertado o serviço, pela demanda de trabalho que existe no núcleo. Por isso, os dias disponíveis são de terça-feira a sexta-feira, das 8h às 16h. “Os atendimentos têm sido feitos de uma forma bastante pontual”, garante.

O serviço de agendamento foi disponibilizado apenas para as sedes dos núcleos de IGP no estado. Portanto, os postos de identificação atendidos pelo órgão de Brusque, que abrange toda a região da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR): São João Batista, Nova Trento, Major Gercino, Guabiruba e Botuverá, ainda não foram contemplados.

“Eles continuam com atendimento na forma tradicional, sem o serviço de agendamento ainda. O agendamento fica para Brusque, pela questão da demanda”, detalha Giehl.

Como o serviço ainda é novo, os agendamentos estão sendo feitos a cada 1 hora, para adequação dos trabalhos no IGP. Contudo, o técnico criminal revela que conforme a demanda aumentar, serão trabalhados os intervalos de horários. “Poderemos chegar até mesmo a cada 15 minutos. O que queremos é atender o máximo de pessoas possível pelo agendamento, para que esse serviço cresça”, diz.

Adesão surpreende

Para a surpresa do técnico criminal, muitas pessoas já têm procurado pelo serviço de agendamento para as carteiras de identificação. Desde que iniciou, o IGP de Brusque tem atendido entre três a cinco pessoas por dia, por meio do agendamento pela internet.

“O início tem sido bastante animador porque, honestamente, não esperava tantas pessoas agendando pelo sistema. A experiência tem sido bastante positiva tanto para o cidadão quanto para nós do IGP, para a organização dos trabalhos”, comenta.

Apesar de estar em fase de adaptação, Giehl garante que o serviço já está bem consolidado e agora é o momento de fazer aumentar os números de agendamentos. “Por isso convido a aderirem o serviço, pois no site já tem todos os documentos que precisa trazer. Então, além de abreviar e acelerar o atendimento, a pessoa virá ao IGP com bastante clareza do que precisa trazer”, diz.