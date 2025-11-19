Serviços municipais: confira o que abre o que fecha em Brusque no feriado da Consciência Negra

Devido ao feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira, 20, e ao ponto facultativo na sexta-feira, 21, a Prefeitura de Brusque não terá atendimento nesses dois dias.

A sede administrativa, assim como as fundações e autarquias, estará fechada. Os atendimentos retornam normalmente na segunda-feira, 24.

Os serviços de Saúde também estarão fechados. Em casos de urgência, a população deve procurar o Hospital Dom Joaquim, o Hospital Azambuja ou o Pronto Atendimento do bairro Santa Terezinha, todos com atendimento 24 horas.

O PA também oferecerá teste do pezinho, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na quinta.

Confira o que abre e o que fecha

Saúde – As UBS, a Vigilância em Saúde e o Centro de Serviços em Saúde estarão fechados;

Educação – Todas as escolas municipais estarão fechadas na quinta e sexta-feira. As aulas retornam na segunda-feira;

Conselho Tutelar – Atendimento em regime de plantão. Telefone: 98846-1777;

Albergue Municipal – Funcionamento normal. Telefone: 3351-6328;

Defesa Civil – Atendimento de emergência pelo telefone 199;

Samae – Plantão pelo telefone (47) 3255-0500. A sede administrativa e o atendimento estão fechados;

Fundema – Atendimento a denúncias pelo celular de plantão (47) 98873-1826;

Guarda de Trânsito de Brusque – Atendimento pelo telefone 153;

Samu – Atendimento normal pelo telefone 192;

Parque das Esculturas – Aberto das 9h às 21h. Entrada gratuita;

Zoobotânico – Aberto normalmente na quinta e sexta-feira, das 8h às 17h. Ingressos a R$ 10. Têm direito à meia-entrada: estudantes, pessoas com deficiência e acompanhantes, crianças de 5 a 11 anos e 11 meses, idosos acima de 60 anos e professores (mediante comprovação).

