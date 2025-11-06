Servidor da Secretaria de Obras de Brusque morre aos 64 anos

João Bononomi, servidor da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Brusque, morreu aos 64 anos devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Natural da cidade, ele atuava no serviço público municipal há vários anos.



A Prefeitura de Brusque divulgou nota oficial manifestando pesar e solidariedade à família e amigos.

“João era um servidor dedicado e reconhecido pelo seu compromisso com o serviço público, deixando um legado de trabalho e amizade entre seus colegas. A administração municipal se solidariza com familiares e amigos neste momento de profunda dor e saudade”.

