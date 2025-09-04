Servidor da Secretaria de Obras de Brusque morre aos 65 anos

O servidor da Secretaria de Obras de Brusque, João Pedro Alves da Silva, faleceu aos 65 anos nesta quinta-feira, 4. Ele lutava contra um câncer, doença que causou sua morte.

João trabalhava na pasta desde 2024. Confira a nota de pesar da prefeitura:

“A Prefeitura de Brusque manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do servidor João Pedro Alves da Silva, ocorrido na manhã desta quinta-feira, 4.

Nascido em 06 de fevereiro de 1960, João Pedro atuava como servidor da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, contratado desde 2024, contribuindo com dedicação e compromisso para o desenvolvimento de nossa cidade.

Ele enfrentava um duro tratamento contra o câncer, doença que infelizmente o levou ao falecimento.

Neste momento de dor, a administração municipal se solidariza com familiares e amigos, expressando condolências e reconhecendo a importância de sua trajetória”

Leia também:

1. Vereador Rogério dos Santos conversa com prefeito interino de Brusque e deve voltar à base do governo

2. VÍDEO – Terreiro de Umbanda chega a Brusque com raízes do Pará

3. Raridade sagrada: conheça o item de uso pessoal do papa Pio XII que está exposto em museu de Brusque

4. Brusque Car Club é homenageado durante sessão da Alesc

5. “Reclamações são pontuais”: instituto responsável pelo Hospital Imigrantes se manifesta sobre filas recorrentes em Brusque



Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

