Servidor da Secretaria de Obras de Brusque morre aos 65 anos

Prefeitura emite nota de pesar

O servidor da Secretaria de Obras de Brusque, João Pedro Alves da Silva, faleceu aos 65 anos nesta quinta-feira, 4. Ele lutava contra um câncer, doença que causou sua morte.

João trabalhava na pasta desde 2024. Confira a nota de pesar da prefeitura:

“A Prefeitura de Brusque manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do servidor João Pedro Alves da Silva, ocorrido na manhã desta quinta-feira, 4.

Nascido em 06 de fevereiro de 1960, João Pedro atuava como servidor da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, contratado desde 2024, contribuindo com dedicação e compromisso para o desenvolvimento de nossa cidade.

Ele enfrentava um duro tratamento contra o câncer, doença que infelizmente o levou ao falecimento.

Neste momento de dor, a administração municipal se solidariza com familiares e amigos, expressando condolências e reconhecendo a importância de sua trajetória”

