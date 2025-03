Servidor da Secretaria de Obras de Brusque morre após mal súbito no trabalho

A Prefeitura de Brusque comunicou nesta terça-feira, 25, o falecimento de José Dias dos Santos, de 47 anos. Ele era servidor da Secretaria de Obras e foi vítima de um mal súbito durante o trabalho. José trabalhava na pasta desde 2021.

O homem integrava a equipe de asfalto. Conforme a prefeitura, ele acabou passando mal durante o expediente. Mesmo com tentativas de reanimação, realizadas pelas equipes de socorro que estavam presentes no local, o servidor não resistiu e faleceu ainda no espaço.

“Neste momento de dor, estendemos nossa solidariedade à família, aos amigos e a todos que conheceram e trabalharam com José”, finalizou a prefeitura, em nota de pesar.

Leia também:

1. Presidente da OAB-SC critica STF durante evento de posse em Brusque

2. Pessoas em situação de rua queimam fios em casa abandonada e causam transtornos no Centro de Brusque

3. Proprietário da Malossi Eletrodomésticos, em Brusque, morre aos 55 anos

4. VÍDEO – Chef Erick Jacquin visita Havan, em Brusque

5. Cine Gracher realiza sessão para autistas do filme Branca de Neve neste sábado

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: