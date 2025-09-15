Servidor do Vale do Itajaí é alvo de investigação por ameaça de morte ao governador Jorginho Mello

Cinco suspeitos de ameaçar de morte o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), são alvos de uma operação da Polícia Civil nesta segunda-feira, 15. Um dos investigados é servidor da Prefeitura de Benedito Novo, no Vale do Itajaí.

A Polícia Civil cumpre cinco mandados de busca e apreensão em três estados contra os suspeitos. A ação conta com apoio das Polícias Civis de São Paulo e da Paraíba.

As investigações começaram após a Inteligência da polícia (DINT) identificar mensagens em um grupo virtual, nas quais um dos investigados — o servidor — afirmou que encontraria o governador em Benedito Novo. Na sequência, outros suspeitos falaram em “uso de faca, rodar a faca, que deve ser enferrujada e bem suja e não esquecer de coquetéis molotov”.

Na última quinta-feira, 11, a polícia identificou o primeiro suspeito. Com apoio da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DEIC), foi possível rastrear outros quatro envolvidos. No sábado, conforme a Polícia Civil, após manifestação do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) e decisão da Vara de Garantias da Capital, foram expedidas medidas cautelares que agora estão sendo cumpridas em Benedito Novo, Campina Grande (PB), Cabedelo (PB), Matão (SP) e Álvares Machado (SP).

