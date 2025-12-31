Servidor público de Brusque morre aos 66 anos

O servidor público de Brusque Lauro Sebold faleceu aos 66 anos nesta terça-feira, 30. Ele atuava como agente de Serviços Especiais na Secretaria de Educação.

Em nota, a prefeitura afirma que ele exerceu a função com dedicação, responsabilidade e compromisso com o serviço público, deixando uma trajetória marcada pelo trabalho sério e pelo respeito no ambiente profissional.

“Lauro deixa enlutada a esposa, Neide Terezinha Marquez Sebold, também servidora pública, além de familiares, amigos e colegas que sentem profundamente sua partida. Neste momento de luto, a Prefeitura de Brusque se solidariza com todos os familiares e amigos, desejando força, conforto e serenidade para enfrentar esta irreparável perda”, diz a nota.