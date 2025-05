Servidora da Prefeitura de Brusque morre aos 48 anos

Faleceu no sábado, 3, aos 48 anos, a servidora da Prefeitura de Brusque, Sandra Regina Pacheco. Colaboradora desde 2010, a psicopedagoga atuou nas secretarias de Educação e de Saúde do município.

Em nota de pesar, a Prefeitura destacou que Sandra sempre exerceu suas funções com competência e dedicação, especialmente em diversos processos seletivos realizados pela Secretaria de Educação ao longo dos anos.

Em agosto de 2024, ela passou a integrar a equipe da Secretaria de Saúde, onde iniciou um trabalho sensível e comprometido no Centro de Referência em Saúde Infantil.

“Como psicopedagoga, acolheu e acompanhou crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, contribuindo de forma valiosa para o cuidado e a inclusão de tantas famílias. Sua atuação foi marcada pelo profissionalismo, carinho e respeito ao próximo. Neste momento de dor, a Administração Municipal se solidariza com familiares, amigos e colegas, desejando conforto e força para enfrentar essa perda”, divulgou a Prefeitura.

Solteira, Sandra morava em Limeira e faleceu no Hospital Azambuja. O velório e o sepultamento aconteceram neste sábado, 4, no Cemitério Fazenda, em Itajaí. Ela deixou dois filhos.