Servidora é presa em Itajaí após se passar pela ministra da Saúde para pedir sua própria promoção

Uma servidora da área da saúde foi presa em Itajaí após tentar se passar pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, para pedir a sua própria promoção. A Operação Fictus da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defraudações (DD/Deic), aconteceu na quarta-feira, 1º, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão.

De acordo com as investigações coordenadas pelo delegado Leonardo Silva, da DD/Deic, uma mulher tentando se passar pela ministra entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde prometendo repassar valores ao estado caso ajudasse uma servidora da área da saúde, que estava trabalhando em um hospital de Itajaí.

A Polícia Civil apurou que a investigada estava pedindo a sua própria nomeação para um cargo de gestão na área da saúde e que tivesse uma remuneração maior. A investigação ainda identificou que a mulher já respondeu pela prática de crime semelhante nos estados de Goiás e Rondônia.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: