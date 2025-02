Servidora municipal de Brusque morre aos 42 anos

A servidora municipal de Brusque, Graciele Aparecida Pereira Budny, faleceu aos 42 anos na quinta-feira, 20. Ela era monitora efetiva do Centro de Educação Infantil Sofia Dubiella.

A prefeitura emitiu uma nota de pesar. É dito que Graciele dedicou a vida à educação infantil, deixando histórias de amor e cuidado com as crianças. Leia a nota completa:

“A Prefeitura de Brusque manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Graciele Aparecida Pereira Budny, de 42 anos de idade, monitora efetiva do Centro de Educação Infantil Sofia Dubiella.

Graciele dedicou sua vida com carinho e compromisso à educação infantil, deixando histórias de amor e cuidado com as crianças. Sua ausência será profundamente sentida por colegas, alunos e por todos que tiveram a honra de conhecê-la.

Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos. Desejamos que o tempo traga conforto e força para superar essa irreparável perda”.

Leia também:

1. Brusque terá dois novos cartórios de Registro de Imóveis; saiba o que irá mudar

2. Festa do Padroeiro, Festival de Xadrez e mais: confira cinco coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

3. Brusque recebe o já rebaixado Hercílio Luz e tenta chegar à parte de cima da tabela

4. História da alfaiataria brusquense é contada em documentário e vira tema de exposição

5. Prefeitura quer pagar recompensa de R$ 1 mil para quem denunciar pichações em Brusque

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: