Servidora pública de Brusque morre aos 55 anos

A servidora pública de Brusque, Camila Aparecida Costa, faleceu aos 55 anos no domingo, 14. Ela atuava como monitora do CEI Hilda Anna Eccel.

O corpo está sendo velado na capela do cemitério Prque da Saudade. A cremação ocorrerá no crematório Vaticano, às 11h desta segunda-feira, 15. Ela morava no bairro Souza Cruz e deixa o marido e dois filhos enlutados.

“A administração municipal se solidariza com familiares, amigos e comunidade escolar neste momento de dor, expressando votos de conforto e força a todos”, lamentou a prefeitura em nota.