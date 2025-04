Servidores aceitam com ressalvas proposta da Prefeitura de Brusque para reajuste

Os servidores aprovaram nesta quinta-feira, 3, com ressalvas, a proposta da Prefeitura de Brusque de reajuste em assembleia do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque e Região (Sinseb).

A proposta da prefeitura, que incluída 5% de reajuste salarial e vale alimentação de R$ 750, é a mesma que havia sido rejeitada na última semana. Mais de 200 servidores participaram do encontro.

Os servidores reivindicavam 6% de reajuste e R$ 800 reais de vale alimentação, mas as negociações com a prefeitura não avançaram.

“Iremos continuar as negociações das demais cláusulas e faremos campanha pela valorização dos servidores”, garantiu a presidente do sindicato, Tânia Mara Vieira Pompermayer. “Agora, vamos cobrar a execução do que foi acordado”, completou.

Ela conta que a pauta inicial de reivindicações tinha 56 cláusulas. Destas, 39 tiveram encaminhamento. O município irá pagar diferença em folha complementa em abril.

Dentre as cláusulas que foram acolhidas pelo acordo estão a aplicação do piso nacional do magistério, pagamento de férias para o magistério em janeiro, mais níveis em progressão de carreira, entre outros.

