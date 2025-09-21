Servidores da Celesc entram em greve nesta segunda-feira, em Brusque

A Intersindical dos Eletricitários de Santa Catarina (Intercel), anunciou que os trabalhadores da Celesc, de todo o Estado, incluindo Brusque, entrarão em greve a partir das 6h desta segunda-feira, 22.

A decisão foi tomada em assembleias realizadas na semana passada, após a categoria avaliar como insatisfatórias as propostas apresentadas pela empresa durante as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2025/2026.

Segundo a Intercel, desde o início das negociações, em 28 de agosto, a direção da Celesc teria adotado uma postura considerada intransigente, sem garantir sequer a reposição da inflação sobre os direitos do acordo coletivo. O sindicato afirma que a proposta apresentada representa perdas significativas para os eletricitários.

A mobilização prevê concentração de trabalhadores nos portões das unidades da empresa em todo o estado. Apesar da paralisação, os sindicatos garantem que os serviços de urgência e emergência serão mantidos durante a greve.

Confira a nota da Intercel

A Intercel – Intersindical dos Eletricitários de Santa Catarina – informa à população catarinense que, diante da ausência de avanços significativos nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2025/2026 e da proposta rebaixada apresentada pela empresa, os trabalhadores e trabalhadoras da Celesc decidiram, em assembleias nessa quarta-feira, 17 de setembro, pela deflagração de greve a partir de segunda-feira, 22 de setembro, às 6h da manhã, com concentração nos portões das unidades da empresa em todo o estado.

Desde o início das negociações, no dia 28 de agosto, a diretoria da Celesc tem adotado uma postura de intransigência, não garantindo, sequer, a reposição da inflação sobre os direitos do Acordo Coletivo, impondo perdas aos trabalhadores.

A greve é um instrumento legítimo diante da intransigência da empresa e da ausência de

valorização dos trabalhadores. Reforçamos que a mobilização visa a defesa de direitos, a

valorização profissional e a construção de um ACT justo, que reconheça o empenho de cada

celesquiano no atendimento à população catarinense.

Pedimos a compreensão e apoio da sociedade. Nosso compromisso é com um serviço público de qualidade, mas também com a dignidade e o respeito a quem o realiza todos os dias.

Seguiremos abertos ao diálogo e à retomada imediata das negociações, desde que a empresa apresente propostas compatíveis com as demandas da categoria.

Os sindicatos ressaltam, por fim, que os serviços de urgência e emergência serão mantidos durante a greve.