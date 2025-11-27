Servidores de unidade de saúde são intoxicados por refrigerante com substância controlada no Oeste de SC

Doze funcionários do pronto-atendimento de Santa Cecília, no Oeste de Santa Catarina, foram intoxicados em 21 de outubro após consumir um refrigerante contaminado com clonazepam.

A substância controlada foi encontrada na casa da mulher suspeita de levar a bebida ao local. O caso voltou a ser noticiado nesta quinta-feira, 27, após novos desdobramentos serem revelados pela delegada Jéssica Borges, responsável pelo caso.

Segundo Jéssica, a prisão temporária dos dois suspeitos, tia e sobrinho, foi prorrogada por 32 dias. O sobrinho havia sido afastado do trabalho em 8 de outubro após denúncias de importunação sexual contra funcionárias da unidade.

Intoxicação coletiva

No dia do incidente, os profissionais participaram de um café da tarde coletivo na unidade de saúde. Por volta das 17h, todos começaram a apresentar sintomas como vômito, tontura, sonolência, inchaço abdominal e dificuldade na fala.

Todos os alimentos e bebidas ingeridos foram encaminhados à perícia, e o ponto em comum entre as vítimas foi o refrigerante, armazenado em uma garrafa de dois litros.

As vítimas foram internadas, e a última recebeu alta em 25 de outubro. Entre os intoxicados estava o vereador e técnico de enfermagem Márcio Granemann, que relatou sentir “ardência na garganta” logo após consumir a bebida.

Sobre o clonazepam

O clonazepam é um medicamento controlado usado para tratar crises convulsivas, transtornos de ansiedade e distúrbios do sono. É classificado como benzodiazepínico e atua depressando o sistema nervoso central.

Investigações em andamento

A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da contaminação e confirmar se houve intenção criminosa. Até o momento, tia e sobrinho permanecem presos temporariamente enquanto o inquérito segue.

Leia também:

1. Brusque antes do calor: saiba o que diz a previsão nesta quinta-feira

2. Homem sofre traumatismo craniano após ser agredido pelo filho em Brusque

3. Fundador do Green Valley é encontrado morto em Balneário Camboriú

4. Vereadora pede reparo em ponto afetado por erosão na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá

5. Artista expõe obras feitas em imersão na Espanha, em Brusque



Assista agora mesmo!

Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba:

