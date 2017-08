Sesc Brusque abre inscrições para competição de futsal feminino

O Serviço Social do Comércio (Sesc) de Brusque está com inscrições abertar para o Campeonato de Futsal Feminino. O evento será realizado na categoria Adulto, sempre aos domingos, durante todo o mês de setembro. O número de equipes é limitado e as inscrições devem ser feitas no Sesc, na Central de Relacionamentos até a próxima quarta-feira, 23.

O custo por equipes é de R$ 150. Nesta quarta-feira, 23, às 20h, será feito o congresso técnico com as equipes participantes. Mais informações no Sesc com o técnico Gustavo Josende Caetano, ou pelo e-mail gustavocaetano@sesc-sc.com.br.