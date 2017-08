Sesc de Brusque realiza atividades na Semana do Folclore

Pelo sétimo ano consecutivo, o Sesc de Brusque realiza a Semana do Folclore. São seis dias de programação, com apresentações, exposições e oficinas. Ontem iniciou com visitas na Casa do Pelznickel, montada pela Sociedade do Pelznickel, de Guabiruba. A visitação segue até sexta-feira e é aberta a toda comunidade.

Já hoje é celebrado o Dia do Folclore e, por isso, às 15h, os seminaristas de Azambuja vão encenar o espetáculo de boi-de-mamão no ginásio do Sesc. Já o grupo de boi-de-mamão do Sesc Escola apresentará a brincadeira popular na sexta-feira, 25. No domingo, 27, a Cia Teatral EmCena, de São João Batista, encerra a programação com o espetáculo o Auto do Boi.

A entrada é gratuita e a classificação é livre. A programação completa pode ser consultada em sesc-sc.com.br.