Sesi Escola realizam ação sobre o meio ambiente no Shopping Gracher

Os alunos do Sesi Escola de Brusque participam nesta terça-feira, 13, de uma ação ambiental promovida pelo Shopping Gracher e que envolve várias instituições da cidade. As atividades estavam programadas para a semana passada, mas precisaram ser adiadas em razão das chuvas.

O Sesi Escola participa da ação com alunos entre nove e 10 anos de idade, do quarto ano do Ensino Fundamental, que estão apresentando um projeto de Ciências sobre a preservação do meio ambiente, com o tema: O que você faz para ajudar o meio ambiente?.

“O objetivo é orientar e conscientizar as pessoas cada vez mais, para que cuidem e preservem o meio ambiente e o lugar onde vivem”, diz a supervisora do Sesi Escola de séries iniciais, Debora Regina Benvenutti.

Os alunos montagem no shopping um pequeno estande com banners, cartazes, fotos de trabalhos que realizaram e ainda estão distribuindo algumas mudas de árvores para as pessoas que passam pelo local. A ação segue até as 16h, no Shopping Gracher.