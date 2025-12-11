Sesi promove carreata de Natal neste domingo, em Brusque

O Serviço Social da Indústria (Sesi) + Saúde está organizando uma ação especial de Natal, que acontecerá neste domingo, 14. A ação será uma carreata de Natal que distribuirá doces para as crianças da região.

Até esta sexta-feira, 12, a instituição do Sesi Centro Esportivo, localizada na rodovia Antônio Heil, no km 23, 5111, está recebendo doações de doces que serão distribuídos na carreata.

A carreata de Natal entregará os doces no domingo, 14 pelas ruas próximas à instituição. O horário de saída do grupo será às 16h, no Sesi Centro Esportivo, e todos são convidados a participar.

“Todos os anos nos mobilizamos para levar alegria em nossa região, às vezes com carreata, outras com brinquedos infláveis, etc. O importante é promover alguma ação, concluindo e agradecendo por este ano”, explica Ana Paula Kohler, supervisora de Saúde e Segurança do Trabalho do Sesi.

