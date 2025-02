Sessão de cinema para autistas acontece no sábado em Brusque

O Cine Gracher da Havan, em Brusque, exibirá o filme Flow em sessão TEA no próximo sábado, 22, às 14h. A transmissão é destinada a pessoas com transtorno do espectro autista. O filme tem duração de 1h25.

O valor do ingresso é fixo e todos pagam meia-entrada. A sala de cinema é preparada para receber autistas, e inclui iluminação levemente acesa, som mais baixo, liberdade para crianças na sala e um colaborar para acompanhar a sessão até o final.

Programação, ingressos e mais informações estão em cinegracher.com.br ou podem ser adquiridas na bilheteria do cinema.

Filme Flow

No mundo de Flow, tudo parece ter chegado ao fim. O gato, um animal solitário, vê o próprio lar ser devastado por uma enchente. Ele então encontra refúgio em um barco para fugir das ameaças. A embarcação, no entanto, conta com mais espécies de animais, que precisam se unir para enfrentar os desafios que terão pela frente.

Flow concorre ao Oscar nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Animação.

Assista ao trailer

