Sessão extraordinária decide novo presidente da Câmara de Brusque nesta quinta-feira

O presidente interino da Câmara de Brusque, Deivis da Silva (União), marcou para esta quinta-feira, 16, último dia do prazo regimental, a eleição que vai escolher o novo presidente e o primeiro secretário da casa. A sessão extraordinária acontece às 16h.

Deivis não convocou e nem marcou reunião extraordinária da eleição durante a sessão ordinária de terça-feira, 14. O anúncio da data foi feito na manhã desta quinta.

O ex-presidente Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos), renunciou ao cargo no último dia 30, cumprindo acordo do grupo que o elegeu para que Jean Dalmolin (Republicanos) assuma a presidência. O primeiro secretário deve ser Rogério dos Santos (Republicanos).

Na última sessão, Deivis deixou a reunião mais cedo rumo a um evento na cidade e quem comandou os trabalhos na reta final da sessão foi Rick Zanata (Novo).

Apesar da escolha de Deivis de deixar a eleição para o último dia, não há informações de que haja um outro candidato à presidência além de Dalmolin.

Histórico

Deivis estava no grupo que elegeu André Vechi (atualmente no PL e antigamente no DC, hoje prefeito) presidente da Câmara no fim do ano passado. Ele era o vice da chapa.

Após a cassação do ex-prefeito Ari Vequi (MDB), Deivis ocupou o cargo de presidente interinamente. Depois, houve a tentativa de articular sua candidatura para disputar com Cacá – apoiado pelo grupo ligado a Vechi -, o que não aconteceu. Na época, o vereador do Podemos foi eleito presidente de forma unânime.

