Sessão solene anuncia abertura da 13ª Semana da Família em Brusque

Com o tema “A responsabilidade da família na educação dos filhos”, foi realizada a abertura da programação da 13ª Semana da Família, promovida pelo Grupo de Proteção da Infância e Adolescência (Grupia), na manhã desta quinta-feira, 15, em Brusque. A cerimônia foi realizada na Câmara de Vereadores e reuniu diversas autoridades.

A abertura iniciou com a palavra do professor e filósofo, José Francisco dos Santos, o professor Zezinho, que mencionou a importância da estrutura familiar no relevo da base da educação, respeito e compreensão necessárias para o bom relacionamento de todas as pessoas que compõem a família. E destacou a realização anual do evento da Semana da Família.

“Sem a família, toda a estrutura comunitária e jurídica se disfarça, levando os indivíduos a manter o norte de atitude, perdendo seus valores básicos e as noções exatas de um comportamento digno em todos os sentidos”.

Logo após, o vereador e presidente da Câmara Municipal, Jean Dalmolin (Republicanos), assumiu o palanque, cumprimentou as autoridades e deu abertura à sessão de abertura do evento.

Em seguida, o pastor Edson Barni também discursou e mencionou dois versículos bíblicos sobre educação familiar. O padre Alvino Introvini Milani, decano do Grupia, também falou ao microfone e relembrou o período de infância, quando estranhava o momento de reza do pai, até entender o motivo e com quem ele falava.

A sessão solene de abertura da 13ª Semana da Família reuniu representantes das polícias Civil e Militar, o prefeito em exercício de Brusque, Deco Batisti, secretária de Educação, Franciele Mayer, vereadores do município e o desembargador Carlos Alberto Civinski, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC). Também acompanharam o evento, acadêmicos do curso de Teologia da faculdade São Luiz e visitantes.

Programação diversificada

A programação da 13ª Semana da Família de Brusque segue com atividades até o dia 31 de maio, incluindo sessões de cinema, celebrações religiosas, palestras e o tradicional Festival “Uma Tarde em Família”, com momentos de louvor, culto ecumênico e diversas atividades culturais e recreativas para todas as idades.

O destaque vai para a sessão gratuita do filme “Rei dos Reis”, que será exibida no Cine Gracher, no sábado, 17, às 9h30, e para o encerramento festivo no sábado, 31 de maio, com o 13ª Festival “Uma Tarde em Família”, a partir das 14h30. No encontro, será realizado culto, caminhada e uma grande festa com teatro, oficinas, brincadeiras e distribuição gratuita de alimentos.

Confira programação completa:

Sábado, 17

9h30 – Sessão Semana da Família – exibição gratuita de “Rei dos Reis” no Cine Gracher.

Domingo, 18

9h – Santa Missa na Igreja Matriz São Luís Gonzaga;

18h30 – Culto na Igreja Evangélica Calvário.

Domingo, 25

9h – Santa Missa na Igreja Matriz São Judas Tadeu, no bairro Águas Claras;

16h – Santa Missa no Santuário Nossa Senhora do Caravaggio de Azambuja.

Sábado, 31

14h30 – Louvor e às 15h culto de Ação de Graças para a Família, oficiado pela Igreja Católica, Luterana e Copab, na Igreja Evangélica Luterana do Centro;

16h – Caminhada da Igreja até o Centro Evangélico Pastor Sandreczki para a Festa da Família, com teatros, contação de história, oficinas de biscuit, bijuteria, colagem, brincadeiras, pintura facial, quadriciclo, corrida de saco, queimada, pula a corda, vôlei, futsal, cama elástica, piscina com bolinhas, mesa de ping pong, distribuição gratuita de cachorro quente, refrigerante, pipoca e algodão-doce.

