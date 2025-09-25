Após enfrentar o inverno mais frio desde 2016, Brusque segue sob influência de temperaturas abaixo da média também neste mês de setembro.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Até esta quinta-feira, 25, a cidade então acumula um índice médio parcial de 18,8°C no mês, valor que destoa da climatologia histórica, estabelecida em 20,0°C.

A anomalia negativa, estimada em 1,2°C, coloca este setembro como o segundo mais frio da série iniciada em 2012, ficando atrás apenas de 2022, quando aquele setembro então encerrou com média de 17,7°C.

A primavera em Brusque

A sequência de dias frios tem mantido os casacos em uso, mesmo com o avanço da primavera.

A persistência da condição invernal se traduziu em números nesta semana, com duas madrugadas marcando menos de 10°C em Brusque.

Na terça-feira, 23, e na quarta-feira, 24, os termômetros chegaram a marcar 7°C em alguns bairros, reforçando o cenário de um setembro atípico.

Fonte das informações

Os dados utilizados nesta apuração, pois, têm como fonte o observador do tempo Ciro Groh, que monitora as condições meteorológicas de Brusque e região desde 1987.

A rede de estações operada por Groh, embora não oficial, é reconhecida pela confiabilidade dos equipamentos e pela consistência das medições ao longo dos anos.

Médias de setembro em Brusque

Acompanhe abaixo a relação das médias de temperatura para o mês de setembro em Brusque desde 2012, conforme levantamento realizado com base nas estações do observador.

Série histórica das médias de setembro desde 2012 >>

2025__18,8°C (média parcial/mês)

2024__20,6°C

2023__21,1°C

2022__17,7°C

2021__19,9°C

2020__20,9°C

2019__19,2°C

2018__20,6°C

2017__22,0°C

2016__19,5°C

2015__20,4°C

2014__20,8°C

2013__19,7°C

2012__20,1°C

As cenas desta quinta-feira

A paisagem desta quinta-feira reforça o retrato climático do mês. Com céu encoberto e temperaturas amenas, Brusque passou o dia pintada em tons de cinza.

Nesse contexto, a cidade apresenta um cenário que traduz, com precisão, o comportamento do tempo ao longo de setembro.

Mais adiante, após os anúncios, será apresentada uma galeria de fotos que ilustra este dia cinzento, oferecendo uma visão sensível e real do que tem sido o atual período.

Galeria após o apoio comercial

Brusque em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

