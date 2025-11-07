Setram alerta brusquenses contra golpe da falsa multa da GTB

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade de Brusque emitiu um comunicado para a aplicação de golpes em nome da Guarda de Trânsito. Através de uma nota, a Setram recomenda para que nunca cliquem em links suspeitos e não paguem multas enviadas por meio de mensagens.

“É preciso verificar a veracidade das informações somente nos sites oficiais do Detran de cada estado ou no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito”.

Ainda conforme a pasta, a Setram alerta para que a população desconfie de mensagens que pedem pagamento ou dados pessoais por canais não oficiais. No caso de boletos falsos, é preciso conferir o código de barras e outros detalhes do documento, “pois os golpes podem usar informações parcialmente verdadeiras para tentar passar alguma credibilidade”.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria de Trânsito e Mobilidade através dos canais oficiais da Setram pelo telefone (47) 4042-0535, ou se dirija diretamente à rua Manoel Tavares, 51, Centro I.

