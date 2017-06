Setram de Brusque libera a avenida Beira Rio

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) de Brusque liberou nesta sexta-feira, 9 a passagem do trânsito na avenida Bepe Roza (Beira Rio), margem direita. A via estava com alguns pontos fechados devido às chuvas que ocorreram na semana.

Mesmo com a liberação, os motoristas devem ficar atentos, tendo em vista que ainda há muita sujeira na pista, o que exige cautela por parte dos condutores. O diretor da Setram, Luiz Henrique Blumer, falou da liberação da pista.

“Estamos liberando a Beira Rio, a margem direita, tendo em vista que ela é um dos principais corredores da cidade. Mas existem algumas restrições, ficaram alguns detritos, não foi possível retirar da maneira ideal”.