Setram diz que trânsito flui melhor na ponte dos bombeiros após mudanças

Para o diretor da Secretaria de Trânsito de Brusque, Luís Henrique Blumer, que responde pela pasta, a implantação de uma terceira faixa no fim da avenida Arno Carlos Gracher e na ponte dos Bombeiros, no Centro, foi positiva para a fluidez no trânsito, pelo menos no primeiro dia.

Segundo Blumer, novas avaliações serão feitas pelos agentes de trânsito nos horários de pico, mas a tendência é de que a modificação seja mantida enquanto não for liberada a ponte Arthur Schlösser, também no Centro, após terem sido verificados problemas em sua estrutura, após as enxurradas da semana passada.

Estima-se que a ponte possa ficar até seis meses interditada, e a sua falta pôde ser sentida nos últimos dias, quando o tempo de locomoção no Centro aumentou até dez vezes, dependendo do trajeto do motorista.

“A princípio, atendeu as expectativas, não houve um acúmulo tão grande de veículos”, afirma Blumer, o qual analisa que o trânsito no local foi considerado tranquilo ontem.

Segundo o diretor, houve algumas dúvidas de posicionamento, por parte dos motoristas, que estavam acostumados e subir a ponte dos bombeiros em apenas uma faixa, o que acabou por gerar mudanças de posicionamento mais bruscas no final da ponte, em direção aos bairros Santa Terezinha e Santa Rita.

“Há uma tendência de melhorar a fluidez”, diz o diretor da Setram.

Ele também informa que serão colocadas no local, nos próximos dias, placas de sinalização na avenida Arno Carlos Gracher, indicando que os motoristas devem permanecer à direita para ir em direção à rodovia Antônio Heil e na pista central para ir em direção à Santa Rita e Santa Terezinha.

“Muita gente passou por ali, conhecendo, e até comentaram que agora vai ficar melhor. Algumas pessoas que passaram e reconheceram essa mudança deram um ponto positivo”, disse Blumer.

Mais uma mudança

Luís Henrique Blumer informa que a Secretaria de Trânsito e Mobilidade deverá implantar, de maneira definitiva, uma mudança que foi testada na semana passada, em caráter experimental.

Trata-se da proibição de estacionamento em parte da avenida das Comunidades, de forma a criar mais uma pista em direção à rótula do Angeloni, permitindo que mais veículos circulem por ali.

Segundo ele, isso é necessário devido ao alto fluxo envolvendo as escolas que funcionam próximo ao local, sobretudo no horário do meio-dia.