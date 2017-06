Setram implanta terceira pista na avenida Arno Carlos Gracher e ponte dos bombeiros

Visando a melhoria da fluidez na circulação de veículos na ponte Mário Olinger – do Corpo do Bombeiros – a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) implantou uma terceira pista no final da avenida Arno Carlos Gracher e na própria ponte, neste fim de semana.

Segundo o comunicado enviado pela Setram, essa medida dará mais agilidade no trânsito, minimizando o impacto negativo da interdição da ponte Arthur Schlösser.

Nos próximos dias os agentes de trânsito passarão orientações aos condutores e irão monitorar o fluxo do novo sistema implantado.