Sexta-feira de Halloween: promoção dará meia entrada para quem for fantasiado nos cinemas de Brusque

Também haverá promoção no combo de pipoca

Sexta-feira de Halloween: promoção dará meia entrada para quem for fantasiado nos cinemas de Brusque

Também haverá promoção no combo de pipoca

Comente

Nesta sexta-feira, 31, o Cine Gracher promoverá uma ação especial em comemoração ao Halloween em Brusque. Quem comparecer fantasiado de personagem de filme de terror pagará meia-entrada em qualquer sessão.

A iniciativa busca incentivar o público a entrar no clima da data, seja com fantasias clássicas, assustadoras, icônicas ou até mesmo bem-humoradas. Além do desconto nos ingressos, haverá promoção no combo de pipoca: os baldes estarão sendo vendidos por R$ 22 cada.

Leia também:

1. Filme sobre a vida de Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, chega aos cinemas de Brusque
2. Nova sede do serviço de Família Acolhedora é inaugurada em Brusque
3. Rotatória deixará de existir e trânsito no Jardim Maluche vai mudar a partir de domingo
4. Conheça jardim feito por casal que se tornou atração em Brusque
5. Mulher colide contra barreira e capota carro em Guabiruba

Assista agora mesmo!

Quais foram as primeiras empresas têxteis da história de Guabiruba?:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo