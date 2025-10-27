Sexta-feira de Halloween: promoção dará meia entrada para quem for fantasiado nos cinemas de Brusque

Nesta sexta-feira, 31, o Cine Gracher promoverá uma ação especial em comemoração ao Halloween em Brusque. Quem comparecer fantasiado de personagem de filme de terror pagará meia-entrada em qualquer sessão.

A iniciativa busca incentivar o público a entrar no clima da data, seja com fantasias clássicas, assustadoras, icônicas ou até mesmo bem-humoradas. Além do desconto nos ingressos, haverá promoção no combo de pipoca: os baldes estarão sendo vendidos por R$ 22 cada.

