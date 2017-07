Sexta-feira de muitas decisões nos Jogos Comunitários de Brusque

A -feira, 21, de Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs) foi dia de conhecer os finalistas do futebol suíço sênior. No Clube Guarani, São Pedro e Paquetá venceram e agora vão fazer a grande decisão da modalidade. A primeira comunidade venceu por 3 a 1 o Steffen. Os gols foram de Clóvis Boos, Eder Baron e Everaldo Pansera.

No outro jogo da noite, em um duelo muito equilibrado, Ismar legal marcou já no finzinho da partida e garantiu a vitória do Paquetá por 1 a 0 sobre o Joaquim. Ao fim do jogo, ambos os times ainda ficaram com um jogador a menos após desentendimento de Joares Sardo ( Joaquim) e Célio Carturani (Paquetá). Agora, São Pedro e Paquetá se enfrentarão na final.

Semifinais – Jogos no Clube Guarani

19h30 – Steffen 1×3 São Pedro

20h30 – Joaquim 0x1 Paquetá

Finais – Dia 26/7 – Sociedade Angelina

?19h30 – Joaquim x Steffen (Decisão 3º e 4º)

20h30 – ?São Pedro x Paquetá (Decisão)

Futsal Livre masculino

Pelo futsal livre masculino, três jogos movimentaram a rodada eliminatória. As equipes do Águas Claras e da Rua Nova Trento venceram Joaquim e Rio Branco, respectivamente, e se juntaram a outros seis times nas quartas de final da competição.

Jogando na Amont, o Águas Claras não teve dificuldades e goleou por 7 a 2. Na Arena Brusque, após empate em 1 a 1 no tempo normal, gol de Paulo Roberto para o Rio Branco, e Icaro Muniz para Rua Nova Trento, o duelo só foi decidido nos pênaltis e teve vitória da Rua Nova Trento por 3 a 2.

Os dois classificados se enfrentam na -feira, 24, pelas quartas de final. Já por essa fase, o São Luiz venceu o Centro nos pênaltis e avançou como o primeiro semifinalista da modalidade. No tempo normal, o Centro marcou com Wislan Savaris e o São Luiz balançou as redes com José Luiz Vargas. Já nas penalidades deu São Luiz: 2 a 1.

FUTSAL LIVRE MASCULINO

Oitavas de final

19h15 – Águas Claras (1ºD) 7×2 Joaquim (2ºC) – Jogo na Amont

20h15 – Rio Branco (1ºB) (2) 1×1 (3) Rua Nova Trento (2ºA) – Arena Brusque

Quartas de final – Jogo na Arena Brusque

19h15 – São Luiz (2) 1×1 (1) Centro

Demais partidas das quartas

Dia 24 – -feira

19h15 – Limeira x Bateas ou Souza Cruz

20h15 – 1º de Maio ou Volta Grande x Ponta Russa ou Cedrinho

21h15 – Águas Claras x Rua Nova Trento

Bocha vale tudo

A -feira foi de estreia para as atletas da bocha vale tudo feminino. Quatro jogos movimentaram a rodada na Sociedade São Paulo e na Beneficente. Pela vale tudo masculino, a noite foi de conhecer os semifinalistas.

No Guarani, o Planalto venceu o Steffen por 2 a 0 e agora pega a Rua Nova Trento que venceu o Bateas pelo mesmo placar. A outra semifinal será entre Volta Grande, que ganhou do Maluche por 2 a 1, e Tomaz Coelho, que passou pelo São Pedro pelo mesmo placar.

BOCHA VALE TUDO FEMININA – 1ª RODADA

19h30 – Jogos na Sociedade São Paulo – Grupo A

Guarani 1×1 São João

Maluche WxO Steffen

19h30 – Jogos na Sociedade Beneficente

Centro 0x2 São Luiz (Grupo B)

Rio Branco 2×0 Águas Claras (Grupo C)

BOCHA VALE TUDO MASCULINA

Quartas de final – Clube Guarani – 19h30

Steffen 0x2 Planalto

Sociedade Angelina – 19h30

Bateas 0x2 Rua Nova Trento

São Pedro 1×2 Tomaz Coelho

América FC – 19h30

Maluche 1×2 Volta Grande

Semifinais – Dia 25/7 – ça-feira (Sociedade São Paulo)

Planalto x Rua Nova Trento

Thomaz Coelho x Volta Grande

PROGRAMAÇÃO DO FIM DE SEMANA

– 22/07

Futsal Feminino – Fase eliminatória – Jogos na Arena Brusque

15h – Rua Nova Trento (1ºC) x Tomaz Coelho (2ºB)

15h45 – Steffen (2ºC) x Zantão (2ºA)

Voleibol masculino – Semifinais – Jogos na Sociedade Bandeirante

14h – Nova Brasília (1ºB) x Centro (2ºA)

15h – São Pedro (1ºA) x Joaquim (2ºB)

– 23/07

Ciclismo Speed

Local: Debaixo da Ponte Estaiada (Centro de Brusque)

Concentração: 8h30

Largada: 9h

Futsal feminino – Semifinais – Jogos na Arena Brusque

9h30 – Bateas (1ºA) x Rua Nova Trento ou Thomaz Coelho

10h45 – Limeira (1ºB) x Steffen ou Zantão