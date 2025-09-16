Sexto suspeito de participar do assassinato de quatro pessoas em São João Batista é preso no RS

Na tarde de segunda-feira, 15, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) prendeu um sexto suspeito de estar envolvido no assassinato de quatro pessoas em São João Batista, no mês de maio deste ano. Ele foi localizado na cidade de Taquaras, no Rio Grande do Sul.

Além do Ministério Público de Santa Catarina, houve apoio do MP do Rio Grande do Sul (MP-RS) na captura do foragido. Conforme o MP-RS, ele é apontado como autor dos homicídios.

A localização do homem ocorreu após troca de informações entre os Gaecos, que atuaram em apoio à 2ª Promotoria de Justiça de São João Batista. O suspeito estava na casa de familiares.

O caso

O caso ocorreu no dia 17 de maio. Quatro corpos carbonizados foram encontrados dentro de um carro em chamas na estrada municipal Timbezinho, no bairro Timbezinho.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, encontraram o veículo completamente tomado pelo fogo. Durante a operação, um morador relatou ter ouvido um grito seguido de uma explosão, o que levantou a suspeita de que poderia haver vítimas no interior do automóvel.

As vítimas são Guilherme Vinicius Bittencourt, 18, Gabriel Salomão de Sousa, 19, Gabriel de Azevedo Pereira, 20, e Tieisson Ramon de Oliveira, 36.

