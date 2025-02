Sfilata del Vino, café com bingo e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Sfilata del Vino

No sábado, 15, Guabiruba recebe a 6ª Sfilata del Vino, tradicional festa da cultura italiana. O evento começa às 19h30 com desfile, apresentações artísticas e gastronomia típica. O cortejo sai do Centro e segue até o Salão Cristo Rei, onde ocorrem as principais atrações. Mais de 25 carros distribuirão cerca de 150 litros de vinho ao público. O destaque é a maior pizza de Santa Catarina, oferecida gratuitamente. Também haverá batata, polenta e frango frito, churros, crepes, chope, refrigerante e água. A programação inclui apresentações de canto e show com Valmir Bertotti.

2. Feira e bazar pet

No sábado, 15, o ginásio da Escola Augusta Dutra, no Limeira Baixa, recebe mais um bazar da Acapra, das 8h às 13h. Todas as peças custam R$ 2, e a renda ajuda na proteção de animais vulneráveis em Brusque. O local fica na rua Alberto Muller, número 1520.

A partir das 8h30, a Tutti Agro promove uma feira de adoção, com apoio da Acapra. Quem adotar um pet ganha 1 kg de ração, um comedouro e uma coleira. Também haverá 7% de desconto na compra de produtos pet para doação. No local, estarão à venda queijos coloniais e linguiças caseiras, e os visitantes poderão aproveitar um café da manhã. O evento vai até às 12h e a empresa fica localizada no Mont Serrat, na rodovia Antônio Heil, número 501, no bairro Nova Brasília.

3. Café com bingo da Apae de Guabiruba

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guabiruba realizará, no sábado, 15, seu tradicional café com bingo. O evento começa às 13h, e os cartões custam R$ 23 para crianças de 6 a 12 anos e R$ 45 para adultos. A cartela do bingo custa R$ 2. Não serão aceitos pagamentos via Pix ou cartão. A Apae de Guabiruba está localizada na rua Paulo Kormann, número 460, no bairro Centro.

4. Festa de karaokê

Nesta sexta-feira, 14, a partir das 19h, a Sociedade BAC, localizada na rua Gabriel Siegel, número 24, bairro Guarani, em Brusque, será palco da Staccato Karaokê Party. O evento contará com a presença da vocalista da banda ILMA, Ingrid, e de Kelly, uma das criadoras e social media do The Voice do Laras (vulgo “A Tia”). A noite promete espaço para que todos possam brilhar e se divertir ao soltar a voz. A entrada antecipada custa R$ 10 e, no evento, R$ 15. Mais informações sobre ingressos e o evento podem ser obtidas pelo telefone (47) 99645-7325 (Kelly).

5. Estreia de documentário

No sábado, 15, às 14h, estreia o documentário Caminhos da Transformação, que retrata as histórias de migrantes que fizeram de Brusque seu novo lar e como suas escolhas ajudaram a moldar uma cidade mais diversa. A exibição será no Cine Gracher, dentro do Shopping Gracher. O evento é gratuito e aberto ao público.

6. Encontro de colecionadores de miniaturas

No sábado, 15, o River Mall recebe a 22ª edição do encontro de colecionadores de miniaturas de carros de Brusque. O evento ocorre das 10h às 16h30. Inscrições podem ser feitas pelo telefone (47) 99184-2911. O River Mall está localizado na avenida Otto Renaux, número 445, bairro São Luiz.

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: